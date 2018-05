Atlético de Madrid vs. Getafe chocan este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 37 de la Liga Santander . El partido, que está programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana y 6:30 pm. en España), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports . En España podrás seguir el choque vía beIN Sports y La Liga TV, aunque recuerda que Depor.com te llevará los goles y el minuto a minuto más completo.

Antes de la final de Europa League, Atlético de Madrid tiene en juego el segundo puesto de la Liga Santander para el que depende de sí mismo gracias a la derrota del Real Madrid en Sevilla en el partido aplazado del jueves. La semana de trabajo ha estado marcada por las especulaciones sobre el futuro de Griezmann, pretendido por el Barcelona.

PAÍS HORA Perú 11:30 Colombia 11:30 México 12:30 Ecuador 11:30 Argentina 11:30 Chile 13:30 España 18:30

El Atlético de Madrid visita un estadio en el que no pierde desde hace siete años, contra un rival ante el que ha encadenado doce encuentros sin perder y siete victorias consecutivas, pero los condicionantes anteriores y los últimos partidos en Liga invitan a los rojiblancos a evitar las confianzas en el Coliséum.



De los últimos cuatro partidos ligueros, el Atlético de Madrid solo ha ganado uno (Alavés), ha empatado otro (Betis) y ha caído en dos ocasiones: contra la Real Sociedad en San Sebastián (3-0) y la pasada jornada contra el Espanyol (0-2).



Para este duelo, Simeone recupera a los sancionados Ángel Correa y Diego Costa, y al lesionado Juanfran Torres. Por primera vez en varios meses, el técnico ha podido realizar una convocatoria de 18 futbolistas en la que no figura ningún futbolista del filial ni de las categorías inferiores.



El único ausente es el canario Víctor Machín 'Vitolo', lesionado en los isquiotibiales ante el Espanyol, pero con el que Simeone espera contar en Lyon.



Simeone podría sorprender en el once del Coliseum con la dupla titular de Lyon en el ataque. Sería la formada por Diego Costa y el francés Antoine Griezmann, que podrían ser sustituidos durante la segunda parte.



Por su parte, el Getafe ha preparado este partido durante toda la semana a puerta cerrada para evitar distracciones a los jugadores ante un duelo que ha sido calificado de 'final' por parte del vestuario.



Con la permanencia lograda desde hace varias semanas, el nuevo objetivo del Getafe se ha convertido en alcanzar la séptima plaza que da acceso a Europa. Esa posibilidad ha generado mucha ilusión en la afición y también en la plantilla, que sueña con ver al Getafe de nuevo por Europa por tercera vez en su historia.



Las opciones de entrar en competición europea del equipo madrileño, octavo a dos puntos del Sevilla, pasan por ganar sus dos partidos y esperar que el conjunto hispalense pierda uno de sus choques o empate ambos.



La buena noticia para José Bordalás es que frente al Atlético recuperará, al menos, a cinco jugadores. El central Bruno González, el lateral Francisco José Molinero y los centrocampistas Sergio Mora y Fayçal no estuvieron la pasada jornada por sanción.



El extremo Álvaro Jiménez y el lateral uruguayo Damián Suárez, con molestias, son dudas frente al Atlético y no están descartados para jugar.



De esta forma, Bordalás, tras salir del paso con varios canteranos que cumplieron en la victoria frente a Las Palmas, volverá a contar con un equipo de garantías en el que podrían repetir en punta Ángel y Loic Remy.



Atlético de Madrid vs. Getafe: alineaciones posibles del partido por Liga Santander



Getafe: Guaita; Molinero, Djené, Bruno, Antunes; Portillo, Sergio Mora, Fajr, Amath; Ángel y Remy.



Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas o Saúl, Koke; Griezmann y Diego Costa.