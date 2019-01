Atlético de Madrid vs Getafe: se enfrentan en el Metropolitano por LaLiga Santander fecha 21

Atlético de Madrid vs Getafe se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 21 de LaLiga Santander 2019 , este sábado 26 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora local). Sigue la transmisión y narración por la señal de ESPN 2, y el minuto a minuto en la web de Depor.com.

Atlético de Madrid (2° con 41 puntos) recibirá a Getafe (6° con 31 puntos), en el que promete ser uno de los cotejos más atractivos de la jornada.

Atlético de Madrid vs. Getafe: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Atlético de Madrid contrapone su firmeza en el Metropolitano, su racha de 17 jornadas sin perder y el momento de Antoine Griezmann frente a la adversidad de las lesiones, con sólo 13 jugadores disponibles del primer equipo, y de un contrincante de la exigencia y la competitividad del Getafe.

No están disponibles ni Diego Costa ni Filipe Luis ni Koke Resurrección ni Stefan Savic ni Víctor Machín, 'Vitolo', los cinco por lesión, ni Ángel Correa, por sanción; la mayoría de ellos titulares en condiciones normales en esta temporada, algunos indiscutibles como Koke, con los que no podrá contar mañana Simeone.

Dentro de esas circunstancias, Simeone tiene once jugadores de campo del primer equipo para las diez plazas que debe cubrir de la alineación, al margen de la portería, que será para Jan Oblak.

Atlético de Madrid, cuyas dos únicas derrotas en los 31 encuentros oficiales de esta campaña han sido fuera de casa, enlaza 18 partidos invicto entre todos los escenarios y torneos, desde el 4-0 del 24 de octubre frente al Dortmund, y 17 jornadas sin derrota en la liga, en la que ha ganado cinco de sus últimos seis choques.



Le aguarda el Getafe, que nunca ha ganado ni ha marcado un gol en toda la era Simeone, pero al que propone un desafío exigente sobre el césped del estadio, donde llega en un momento dulce, reafirmado con su triunfo en la Copa del Rey ante el Valencia.



Los 'Azulones', que no pierden a domicilio desde agosto, han ganado, además, cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales y solo han caído en uno de los últimos once que han jugado. Fue en el Coliseum Alfonso Pérez contra el líder, el Barcelona (1-2).

Atlético de Madrid vs. Getafe: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Lucas, Saúl, Thomas, Rodrigo, Lemar; Griezmann y Kalinic.

Getafe: Soria; Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Samu Sáiz; Ángel y Jaime Mata.

Con información de EFE