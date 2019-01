Atlético de Madrid vs Huesca: se enfrentan por fecha 20 de LaLiga Santander 2018-19

Atlético de Madrid vs Huesca se miden EN VIVO por la fecha 20 de LaLiga Santander, este sábado 19 de enero, desde las 12:30 p.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. (hora local), con la transmisión EN DIRECTO de DirecTV desde El Alcoraz. Sigue las incidencias ONLINE del partido por la web de Depor.com. Los 'colchoneros' vienen de caer eliminados en la Copa del Rey a manos del Girona, por lo que buscan la recuperación.



Atlético de Madrid vs. Huesca: horarios del partido



Ecuador - 12:30 a.m.

Perú - 12:30 a.m.

Colombia - 12:30 a.m.

México - 11:30 a.m.

Bolivia - 1:30 a.m.

Chile - 2:30 p.m.

Argentina - 2:30 p.m.

Uruguay - 2:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

La primera visita del Atlético de Madrid (2° con 38 puntos) a Huesca (20° con 11 puntos) viene inevitablemente marcada por la eliminación en la Copa a manos de un Girona al que los 'Colchoneros' no han sido capaces de ganar en cinco partidos y que ha provocado la primera eliminación en esta instancia de Copa en la etapa del entrenador argentino Diego Simeone.

El duelo ante el Girona dejó otras heridas en forma de lesiones, la de Víctor Machín 'Vitolo' antes del partido y la de Saúl Ñíguez durante el encuentro, que se unen a las de Diego Costa, el brasileño Filipe Luis y el montenegrino Stefan Savic.



A ellos se unieron, este viernes, Nikola Kalinic, por una faringoamigdalitis, y Gelson Martins, por unas molestias musculares. Dos jugadores cuyo futuro podría estar lejos del Atlético de Madrid, en caso de que se produjera una hipotética llegada, muy complicada, del delantero Álvaro Morata, del Chelsea inglés.

Por su parte, el Huesca quiere revertir la delicada situación que tiene en la clasificación, hundido en la última posición y a diez puntos de la salvación, e intentará darle la vuelta en la segunda vuelta para poder lograr la permanencia, algo que pasa por hacerse fuerte en su propio campo.



El objetivo de Huesca es no encajar goles, algo que no ha podido conseguir en los partidos disputados hasta ahora, tanto fuera como en casa, y también ser más eficaz de cara al gol porque es un equipo que dispara mucho a puerta, pero con escasa efectividad.

Con información de EFE

Atlético de Madrid vs. Huesca: probables alineaciones

Huesca : Roberto Santamaría, Jorge Miramón, Pablo Insúa, Xabier Etxeita, Carlos Akapo, Christian Rivera, Moi Gómez, Juan Aguilera, David Ferreiro, Juan Hernández y Enric Gallego.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández, Koke, Thomas Partey, Rodrigo, Thomas Lemar, Ángel Correa y Antoine Griezmann