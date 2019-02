A solo horas del derbi: crack del Atlético confiesa "ofertón" por parte del Real Madrid

Pudo estar en la vereda de al frente este sábado. El lateral zurdo del Atlético de Madrid Lucas Hernández reveló que hace dos años rechazó "una importante oferta del Real Madrid" y pareció dejar abierta la puerta a una eventual salida el próximo mercado de fichajes, en una entrevista que publicó este viernes el diario AS.



"Hace dos veranos el Real Madrid hizo llegar a mi representante una importante oferta. Pero les dije que no quería saber nada ni valorar esa oferta que había encima de la mesa", dijo el futbolista, de 22 años, quien también habló de las informaciones que en el pasado mercado de enero daban cuenta del interés del Bayern de Munich por el jugador.



"Es verdad que en el último mercado de invierno he tenido una importante propuesta para fichar por otro equipo", dijo Lucas a AS.



"Desde el primer momento desde la entidad me dijeron que no era una opción que ellos pudieran contemplar. Y lo cierto es que quedamos en valorarlo todo antes de finalizar esta temporada", añadió Lucas Hernández, dando a entender que deja abierta la puerta a su salida.



"Sé que la intención de los dirigentes del Atlético es que lleguemos a un acuerdo para poder renovar mi contrato. Pero ellos también se han comprometido a respetar mi decisión futura", aseguró el internacional francés a AS.



"Ellos tienen claro que no negociarán mi cláusula de salida (de 90 millones de euros) en ningún caso porque su deseo es que continúe en el Atlético durante muchos años", aseguró Lucas, que renovó con los rojiblancos el verano pasado hasta 2024.



Respecto al partido contra el Real Madrid el sábado, en el que 'colchoneros' y 'merengues' se juegan el segundo puesto liguero, Lucas afirmó que "el Madrid es el rival por excelencia del Atlético y cada vez que hay un derbi es algo especial para nosotros".



"Se trata casi más de una final por la tremenda rivalidad que existe a todos los niveles", añadió el defensa rojiblanco, que no esconde su ilusión también por llegar a la final de 'Champions' que este año se jugará en el Metropolitano el 1 de junio.



"Para todos es un sueño jugar ese partido. Disputar la final de 'Champions' en tu estadio, delante de tu gente es algo que nos motiva muchísimo", concluyó. AFP