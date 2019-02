Atlético de Madrid vs. Real Madrid en el Wanda Metropolitano: cuándo, cómo y dónde ver por TV por Liga Santander

Atlético de Madrid vs. Real Madrid juegan este sábado por el primer derbi madrileño del año por Liga Santander en el nuevo Wanda Metropolitano. Los dirigidos por Diego Simeone quieren seguir fuertes en casa; sin embargo, los de Solari llegan motivados tras el empate en el Camp Nou por Copa del Rey. Podrás seguir el partido por las pantallas de DirecTV Sports y Bein Sports para España.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Real Madrid y Atlético de Madrid.



Atlético de Madrid vs. Real Madrid: horarios y canales en el mundo

México | 9:15 a.m. | TDN

Perú | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

Colombia | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

Bolivia | 11:15 a.m. | Tigo Sports

Venezuela | 11:15 a.m. | DirecTV Sports

Argentina | 12:15 p.m. | DirecTV Sports

Chile | 12:15 p.m. | DirecTV Sports

Uruguay | 12:15 p.m. | DirecTV Sports

Paraguay | 12:15 p.m. | Tigo Sports +

España | 4:15 p.m. | beIN Sports

Simeone tiene como única duda para el partido a Diego Godín, el central que sufrió una elongación en la musculatura aductora del muslo derecho a finales de enero, podría volver ante el equipo merengue, el argentino lo esperará hasta el final.

Igualemente, en conferencia de prensa, el 'Cholo' reveló que el jugador más peligroso del Madrid es Luka Modric, por lo que tendrán que tener específico cuidado con él. "Lo sigue siendo. Siempre", expresó tras ser preguntado.

Atletico de Madrid vs. Real Madrid: apuestas en Betsson

Atlético de Madrid 2.45

Real Madrid 3.00

Empate 3.20



Por su parte, Santiago Solari llega con la frente en alto tras realizar un gran partido por las semifinales de Copa del Rey. Los merengues definirán en el Santiago Bernabéu ante el Barza quien tiene la posibilidad de jugar la final en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo.

El DT merengue no podrá contar con Isco Alarcón para el encuentro por la fecha 23 de la Liga Santander. El malagueño no pudo terminar la práctica de este viernes por un dolor en la espalda. Quedaría fuera de la convocatoria.

Alarcón se suma a Marcos Llorente que se retiró golpeado del partido con el Barza. El resto de jugadores han trabajado con normalidad, y han realizado rondos para terminar de preparar el derbi.