Atlético de Madrid vs. Sevilla: chocan en el Sánchez Pizjuán por la fecha 18 de Liga Santander 2019.

Atlético de Madrid vs. Sevilla juegan este domingo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 18 de la Liga Santander 2019 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 10:15 a.m. y con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Atlético de Madrid vs. Sevilla buscará tres puntos para no alejarse del Barcelona, líder del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga Santander.

El Sevilla y el Atlético de Madrid abrirán este domingo el año con un duelo en las alturas y de postín en el Ramón Sánchez Pizjuán, un clásico del fútbol español entre dos históricos que, como regalo de Reyes, se juegan la segunda plaza de la Liga para seguir al acecho del líder, el Barcelona.

Los colchoneros, segundos con 34 puntos y el aval de haber perdido sólo un partido de Liga esta campaña (2-0 ante el Celta); y los andaluces, terceros con dos puntos menos y diez victorias seguidas en casa -seis en Liga- entre todas las competiciones.



Sevilla quiere seguir soñando con hacer cosas importantes este año, dar juego a esta Liga y mantener el empaque en su fortín del Sánchez Pizjuán, un estadio siempre difícil, aunque no se le da mal al Atlético, sobre todo desde que el argentino Diego Simeone, un exsevillista, llegó a su banquillo.



Sevilla tratará de recurrir a sus tradicionales recursos que le hacen ser muy complicado como local, con una defensa concentrada, mucha intensidad y ataques rápidos para buscar la pegada de hombres como Pablo Sarabia, el francés Wissam Ben Yedder o el luso André Silva, sus máximos goleadores.



Conscientes de que no será fácil doblegar al potente Atlético de Simeone, Machín deberá variar su once por las bajas obligadas de los argentinos Gabriel Mercado, en defensa, y de Franco Vázquez, en el medio campo, sancionados tras ver la quinta amarilla y ser expulsado en el descanso del choque de Leganés (1-1), respectivamente.



Aún así, recupera a cuatro piezas clave: el carrilero Jesús Navas y el central danés Simon Kjaer, superadas sus dolencias; y Sarabia y el argentino Éver Banega, 'cerebro' del equipo, tras cumplir sus sanciones en Butarque. El reto es desquitarse de la mala imagen del penoso primer tiempo en Leganés y empezar muy fuerte 2019.



Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, lo encara con el once definido desde mediados de la semana, cuando ya resolvió la incógnita del lateral izquierdo, donde de nuevo apostará por Saúl Ñíguez para suplir la doble baja de Lucas Hernández y Filipe Luis, y la configuración de su frente de ataque, al que vuelve Thomas Lemar.



En un sistema que oscila entre el 4-4-2 y el 4-3-3, el francés será el extremo izquierdo, Ángel Correa el derecho y Griezmann el delantero centro, secundados por detrás por una línea de tres -también reconvertible a cuatro dependiendo del momento del duelo-, con Thomas Partey, Rodrigo Hernández y Koke Resurrección.



Por detrás, Juanfran Torres recupera el lateral derecho, en

detrimento de Santiago Arias, y Stefan Savic y Diego Godín siguen como centrales. Ahí, Simeone dispone de nuevo de José María Giménez, ya restablecido de una lesión muscular que le ha apartado de la competición las últimas cuatro semanas, aunque partirá de suplente.



Aún sigue de baja, además de Lucas y Filipe, Diego Costa, que no reaparecerá hasta febrero de la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Tampoco viajará a Sevilla Gelson Martins por una amigdalitis que le ha impedido entrenarse las dos últimas sesiones.



Atlético de Madrid vs. Sevilla: horarios del partido

México 9:15 a.m.

Perú 10:15 a.m.

Ecuador 10:15 a.m.

Colombia 10:15 a.m.

Bolivia 11:15 a.m.

Argentina 12:15 p.m.

Chile 12:15 p.m.

Uruguay 12:15 p.m.

Paraguay 12:15 p.m.

España 4:15 p.m.



Atlético de Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones

Atlético de Madrid : Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Saúl; Thomas, Rodrigo, Koke; Correa, Griezmann y Lemar.



Sevilla: Vaclík; Carriço, Gnagnon o Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Sarabia, Éver Banega, Roque Mesa, Escudero; Ben Yedder y André Silva.



FUENTE: EFE