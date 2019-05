Oferta de 100 millones al Real Madrid por Bale, pero hay un problema mayor en el pase

Un pretendiente por Gareth Bale , pero que al galés no le gusta. No es que no le atraiga un regreso a la Premier League, sino que el delantero desea jugar en un equipo que compita internacionalmente, así como pueda afrontar el salario que goza con el Real Madrid. En el mercado de fichajes de verano en Europa, el Arsenal es el primer club que ha lanzado una oferta por el ‘Extremo de Gales’. ¿El precio? Nada menos que 100 millones de euros con variables para que el británico pueda jugar en el Emirates Stadium. ¿El problema? El propio futbolista.



De acuerdo a medios ingleses, los ‘Gunners’ podrían pagar la cifra que pide Florentino Pérez por el futbolista, sin embargo n o están dispuestos a pagar los 17 millones de euros por temporada que percibe Bale en la capital de España. Arsenal no puede afrontar un salario que lo convertiría en uno de los mejores pagos de Inglaterra, sobre todo cuando el jugador tiene 30 años.



Bale cumple los 30 años de edad en el mes de julio y su rendimiento en el Real Madrid no lo hace un jugador de 17 millones de euros por temporada. El problema radica en que él como su entorno no desean ganar un euro menos, por lo que tendría que llegar una oferta de la Superliga China para que se pueda afrontar ese salario. ¿El Arsenal? Ni siquiera compite en la Champions League, a menos que le gane la final de la Europa League al Chelsea de Maurizio Sarri.



Bale ni siquiera jugó el último partido de la temporada con el Real Madrid y todo indica que le buscarán un equipo para la próxima temporada. Zidane no lo tiene en sus planes , Florentino Pérez ya se rindió con él y el madridismo tan solo espera que compre su pasaje y se vaya directo al aeropuerto de Barajas. En la derrota frente al Betis, no hubo ni siquiera despedida.



► Es para llorar: la ovación del Bernabéu a Keylor Navas y la arenga que dio a sus compañeros [VIDEO]



► Cuidado, Barcelona: el nuevo pretendiente de De Ligt en el mercado de fichajes



► ¡Ni vengas! El crack que anhela Zidane, pero que el vestuario del Real Madrid ha vetado



► Con Keylor a la Juventus: el XI ideal de los cracks con nuevo destino a los mejores clubes de Europa [FOTOS]