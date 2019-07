Es un verdadero pastizal, Bale: la millonaria oferta del Beijing Guoan para convertirlo en el mejor pagado

"El club está tratándole una salida". Fuerte y claro. Zinedine Zidane no vaciló para responder los motivos por los que Gareth Bale no jugó en el primer duelo de la pretemporada del Real Madrid (duelo que perdieron 3-1 ante el Bayern Munich este sábado). Para el técnico francés, el 'Expreso de Galés' está muy lejos de sus planes y no lo quiere si quiera tener en su plantilla. Y en esa salida, surgen varios pretendientes, sobre todo, desde China.

En las últimas horas, tras las declaraciones de ' Zizou', la prensa mundial se encargó de sacar a la luz distintas opciones de todos los mercados que quieren contar con el jugador de 30 años. Uno de ellos -y quizás el que va con más fuerza- es el fútbol chino. El Beijing Guoan (que juega en la Superliga china) quiere convertir a Bale en el mejor pagado del fútbol de China con un sueldo de medio millón de euros a la semana. Es decir, 24 'kilos' al año netos.

Una ficha muy superior a la que percibe el galés en el Real Madrid y la que percibiría en cualquier club top de Europa que lo quiera, pues a sus 30 años y con su precedente en el club de Concha Espina, es muy complicado que en el 'Viejo Continente' puedan igualar o superar esa oferta.

También ha surgido el interés del PSG por un posible truque con Neymar por el galés. El club parisino sí podría tener una oferta similar en cuanto a salario anual, pero la apuesta es arriesgada tanto para el Madrid como para Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francés.

No se sabe aún qué opción tomará Gareth Bale. Su agente ya confirmó que están analizando propuestas. También podría regresar al fútbol inglés, pero está claro que el futuro del galés no será el mismo. Tras conquistarlo todo con el Real Madrid, se va por la puerta falsa y mucho de ello tiene que ver cómo él afrontó la responsabilidad de ser parte de la institución. Su compromiso le costó y ahora podría recaer en el fútbol chino. Millones por gloria, solo es cuestión de horas para conocerlo.

