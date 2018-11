No tiene mucho tiempo en el equipo, pero no tiene pelos en la lengua. Uno de los puntos fuertes de Arturo Vidal siempre ha sido su actitud dentro de la cancha. El chileno no se queda callado, dice lo que piensa y, en el último partido del Barcelona frente al Betis, el ‘Rey’ Arturo tuvo un altercado con Gerard Piqué que ha generado rebote en las redes sociales. No es que se hayan insultado, sino tenían un punto de vista en particular sobre una jugada al final del partido. Y claro, el Barcelona perdió en casa, algo que nunca está previsto para ellos.



Piqué le había quitado un remate a Arturo Vidal, que estaba mejor colocado en una jugada: “No pasa nada, pero te dije ‘yo’”, comentó el chileno. “No escucho nada si dices ‘yo’. Si dices mía, sí, pero no he escuchado ‘yo’ en mi vida”, respondió Piqué en una grabación que muestran las cámaras de televisión sobre el incidente entre ambos jugadores.



El líder Barcelona se vio sorprendido en el Camp Nou por el Betis (12º), que derrotó a los catalanes por 4 a 3 pese a un doblete de Lionel Messi en el día de su reaparición tras su lesión, este domingo en la 12ª jornada de la Liga, en la que el Real Madrid (6º) aprovechó para acercarse a 4 puntos de la cabeza de la tabla.



La victoria del Real Madrid en Vigo ante el Celta por 4-2 permite al equipo 'merengue' reducir su desventaja de 7 unidades, en la que había quedado hace dos semanas, cuando cayó humillado (5-1) en el Camp Nou.



En la clasificación, la ventaja del Barça, que no perdía como local en Liga desde 2016, queda además reducida a apenas un punto sobre el Sevilla , el Atlético de Madrid y Alavés, que ya le pisan los talones.