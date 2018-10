Lionel Messi se siente a gusto en el presente del Barcelona , pese a la ola de malos resultados en La Liga Santander. Los culés han perdido el primer lugar en la tabla de posiciones, pero eso no quita de lado su participación y condición de favoritos a llevarse el título. En medio del descanso, por los amistosos FIFA, el argentino entrena tranquilo en Cataluña y… también le brinda consejos a los nuevos valores del club azulgrana. ¿Dónde queda Arturo Vidal ?



Messi ha apadrinado a Arthur, el volante brasileño que llegó desde Gremio de Porto Alegre. Así lo ha confesado el propio mediocampista a Barça Tv.



"Los consejos que me da son tácticos, ya que el estilo del Barça es único y cada jugador debe saber dónde está colocado su compañero en el terreno de juego", señaló el volante al medio televisivo para todos los catalanes como españoles que miran el programa.



El ex-Gremio contó además que Messi es uno de los jugadores que más se preocupa por él. “Es fantástico. Le admiraba de verlo en la televisión, pero, personalmente y fuera del terreno de juego, es mucho mejor todavía”, resaltó. Y añadió para subir más sus elogios: “Es un genio, el mejor que ha existido. Sólo puedo darle las gracias por la confianza”.



Por otra parte, el jugador culé sabe que está todavía en una etapa de adaptación. “Es difícil llegar a un lugar donde no conoces nada. Es complicado, pero todo el mundo me ha recibido muy bien. El hecho de que estén otros jugadores brasileños me ha supuesto más facilidad para el idioma”, reconoció el '8' del Barcelona antes de reflexionar sobre algunas diferencias entre el fútbol de su país y el europeo: “un jugador sin balón en Brasil no hace casi nada; aquí, sin balón, si juegas al ataque también formas parte del sistema defensivo”.