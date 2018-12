No hay forma. La junta directiva del Barcelona acordó, en la reunión de este lunes, "dejar sin efecto" su disposición a viajar a Miami y disputar en esta ciudad estadounidense un partido de LaLiga Santander contra el Girona.



El club ha tomado esta decisión "después de constatar la falta de consenso existente alrededor de esta propuesta", según precisó en un comunicado que compartió a través de todas sus redes sociales.



El Barça deja sin efecto su disposición de jugar en Miami. Consulta toda la información 👇 https://t.co/u1DyYNUOM4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de diciembre de 2018

El Barcelona añade que "estaba y está dispuesto" a desplazarse a Miami para jugar un partido de Liga "y aceptaba que los beneficios se repartieran entre todos los clubes de Primera y Segunda División, siguiendo el mismo criterio de reparto de los derechos de televisión".



Todo parecía encaminado, sin embargo, el conjunto 'azulgrana' considera que "mientras no se alcance un acuerdo entre todos los agentes implicados, este proyecto no puede prosperar".



La propuesta de LaLiga de disputar el Girona-Barcelona en Miami contaba con el visto bueno de ambos clubes, pero no con el de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni el de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).