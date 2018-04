"Lamento que Iniesta no se vaya con un triplete", declaró este domingo Lionel Messi , después de marcar tres goles al Deportivo de La Coruña (4-2) en un triunfo que sirvió para que el Barcelona lograra su 25º título de Liga.



"Estoy muy feliz por este título de Liga, sabemos lo complicado que es ganar una Liga, por lo que hay que valorarlo, disfrutarlo y festejarlo con la gente", señaló Messi en declaraciones recogidas por la televisión del Barcelona.



"Hemos sido muy superiores a los demás rivales, no perdimos partidos prácticamente en todo el año, solo uno en Copa y lamentablemente el de Champions. Fue un resultado inesperado por cómo llegamos", dijo el argentino haciendo referencia a la derrota 3-0 en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones ante la Roma, que supuso la eliminación de los azulgranas, tras haber ganado 4-1 en la ida.



Messi se refirió a su compañero Andrés Iniesta , que el viernes anunció que abandonará el Barcelona al final del curso para jugar fuera de Europa, en China según la prensa española.



"Lástima, como en su momento también se fueron Xavi o Mascherano, jugadores emblemáticos para el club. Ahora le toca a Andrés. Lamentamos que haya pasado esto en Champions y no se vaya con un triplete, pero creo que se va de una manera impresionante, con un doblete (Liga-Copa) más que merecido", dijo.



"Por lo que es Andrés, por todo lo que dio a este club, a nosotros, estoy muy contento por él, le deseamos lo mejor", añadió.