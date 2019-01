Por dos fichajes en enero: Barcelona puede cerrar con dos cracks de Francia en el mercado

¿Quién no quisiera jugar en el Barcelona ? Pero también, ¿quién no quisiera tener un gran salario para el 2019? El equipo de Ernesto Valverde tiene dos fichajes en mente en el mercado de fichajes de invierno, de cara para la temporada 2019-20, aunque para ello deberá ofrecer buenos salarios a dos representantes de la Ligue 1: uno es el ya conocido Adrien Rabiot, mientras que el otro es el central galo Jean-Clear Todibo. Barcelona irá por todo por ellos.



¿Cómo va el caso de Rabiot? Bueno, el volante parisino ya es libre de negociar con cualquier club en Europa, pero además de los catalanes también se encuentra el Tottenham y la Juventus de Cristiano Ronaldo en el camino. ¿Jugar al lado de ‘CR7’? También es un gran aliciente para un volante quiere tener más experiencias en el fútbol mundial.



Además, aparte de los dos clubes mencionados, medios ingleses también indican que el Liverpool ha aparecido en el camino. Rabiot desea ganar 10 millones de euros por temporada más una prima de otros 10 millones de euros para firmar por otro club, por lo que el Barcelona tiene un camino difícil en vías de negociación. ¿Podrá hacerlo la dirigencia culé?



En cuanto a Todibo, quien en el Barça aseguran tienen controlado, su contratación podría avanzar, sin descartar que pueda llegar este mismo mes de enero. A diferencia de Rabiot, por el que el PSG podría reclamar unos cinco millones de euros para liberarlo ya, el traspaso del central sería mucho más económico, más teniendo en cuenta que no ha llegado a firmar un contrato profesional con el Toulouse. Eso sí, el Barça tiene también más competidores por él.