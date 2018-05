El lado más revelador del exjugador del Barcelona . En el 2007 apareció Bojan Krkic , un futbolista de solo 17 años que llamó la atención de todo el fútbol español, pues era considerado la gran 'joya' de balompié, incluso lo llegaron a llamar el 'nuevo Messi'. Nada más lejos de la realidad y nada más peligroso y dañino a la larga para un jugador que apenas daba sus primeros pasos en el campo.

El hoy delantero del Deportivo Alavés concedió una entrevista al diario británico 'The Guardian', en la que confesó lo duro que fueron sus inicios, las expectativas que todos se hicieron con él, sus problemas de ansiedad, la selección española y críticas en general.

Sus inicios . "A los 17 años mi vida cambió por completo. Fui al Mundial Sub17 en julio y nadie me conocía. Cuando regresé no podía ni caminar. Unos días después debuté contra Osasuna y tres o cuatro días más tarde jugué en Liga de Campeones. Después España me convocó en febrero del 2008. Todo iba bien, pero hay un momento en que tu cuerpo te dice que pares".



Las comparaciones con Messi . "La gente dice que mi carrera no fue según lo esperado. Cuando subí al primer equipo era 'el nuevo Messi'. Si me comparas con Messi... ¿pero qué carrera esperabas?".



Su 'no' a España . "No fui a la Eurocopa del 2008 por problemas de ansiedad. Me llamaron con España para jugar ante Francia, mi debut interncaional, y se dijo que tenía gastroenteritis cuando en realidad lo que tuve fue un ataque de ansiedad. Pero nadie quería hablar de eso. El fútbol no estaba interesado".



Problemas de ansiedad . "Afecta a todos de forma diferente. Lo mío fue un mareo, sensación de malestar constante... Así las 24 horas del día. En el partido contra Francia me empecé a marear, a entrar en pánico. Me tumbaron en la camilla de los físios. Esa fue la primera vez, pero tuve episodios desagradables. Cuando llegó la Eurocopa decidií que no podía ir, tenía que aislarme".