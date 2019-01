Hora de mejorar: la razón por la que Valverde no le da los minutos necesarios a Coutinho en Barcelona

Philippe Coutinho llegó al Barcelona con el nivel necesario para asentarse en el equipo titular de inmediato. En Liverpool sorprendió a más de uno y se esperaba que haga lo mismo en el equipo azulgrana; sin embargo, esta temporada, los minutos no han sido los suficientes.

Jon Aspiazu, colaborador estrecho de Valverde, explicó este juvens a Gol T, que el brasileño no pasa por su mejor momento, razón por la que no es utilizado. “Coutinho no está al nivel de la pasada temporada y Dembélé le ha pasado un poco por encima”.

Igualmente, el segundo entrenador del Barza cree que Coutinho "le dará mucho al equipo", pero aun no es el momento. El jugador fue titular ante Levante en la Copa del Rey, algo que no sucedía desde octubre del año pasado.

Aspiazu argumentó que el debut del central colombiano Jeison Murillo lo ayudará a adaptarse rápidamente en el equipo. “ Murillo juega muy concentrado, es muy disciplinado y tiene experiencia en la Liga; nos va a venir muy bien”.