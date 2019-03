Le da la 'manito': Piqué arropa a Coutinho tras ser silbado por todo el Camp Nou en LaLiga

No lo deja solo. El central barcelonista Gerard Piqué apoyó públicamente al internacional brasileño Philippe Coutinho , que este sábado fue despedido por algún sector del Camp Nou con pitos, comentó que el Barça necesita "el mejor nivel" del brasileño en esta recta final de temporada y admitió que está convencido de que "lo va a estar".

En declaraciones a Bein Sports, Piqué aseguró que Philippe Coutinho está haciendo "una buena temporada", pero admitió que las expectativas generadas tras el alto traspaso pagado al Liverpool eran altas. "Hay que respetar a los aficionados, pero nosotros como compañeros suyo le damos todo el apoyo, lo necesitamos a finales de temporada a su mejor nivel y seguro que lo va a estar", insistió.



En cuanto al futuro del Barça en la Liga, Piqué dijo que no va a descartar a nadie (refiriéndose al Real Madrid) hasta que "matemáticamente" no sea así. "La historia te demuestra que por muchos puntos que lleves, hay que seguir ganando, sumando puntos, porque si no te entran las prisas. Tenemos una ventaja buena con el Atlético y el Real Madrid y ahora hay que esperar que vayan pasando las jornadas", indicó.



En lo personal, Piqué aseguró sentirse "muy bien", después de que hoy volviera a marcar, un tanto importante ya que supuso el 1-1 a seis minutos del descanso. "Todo es cuestión de rachas, a veces estás mejor, otras no tan bien. El equipo siempre ayuda, cuando está mejor es mas fácil", admitió el experimentado referente del Barcelona.



"Ahora estoy muy cómodo, también tranquilo, y con los tres títulos, que son los objetivos de la temporada, ahí en la cabeza, aun queda mucho, pero vamos pasito a pasito. El miércoles (ante el Lyon) es una final porque es un todo o nada, si ganas te clasificas y si empatas o pierdes te vas fuera" , recordó. Preguntado sobre si el 3-1 ante el Rayo le deja buenas sensaciones al equipo, el central recordó que el Barça viene de una racha de partidos "muy duros".



