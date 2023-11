En medio de la aparente tranquilidad que reina en el FC Barcelona, los vientos de cambio podrían soplar con fuerza si el actual entrenador, Xavi Hernández, no logra cumplir con los objetivos marcados por la directiva azulgrana al inicio de la temporada. Con el equipo a cuatro puntos del sorpresivo líder de LaLiga, el Girona (ver tabla de posiciones), y a un triunfo de asegurar su clasificación en la Champions League, la paz en el Camp Nou podría estar en juego. Según El Chiringuito, Joan Laporta y sus allegados, especialmente Deco, el director deportivo, ya estarían contemplando un posible cambio de timón en el banquillo en caso de que los resultados no se alineen con las expectativas planteadas.

José Álvarez, periodista del programa, detalló las condiciones bajo las cuales la continuidad de Xavi Hernández podría verse comprometida. “Un entrenador que llegaría este próximo junio si Xavi Hernández lo hace muy mal. Si en la Champions League no alcanza los cuartos de final y en LaLiga no compite hasta el final, se plantearían que Xavi no continuara...”, expresó.

La noticia dio un giro aún más impactante cuando el periodista reveló el nombre del técnico que podría ocupar el banquillo en caso de un cambio: Rafa Márquez. El exjugador mexicano, actual entrenador del filial del Barcelona, estaría en la mira de la directiva como un candidato que “enamora” y que ya conoce la casa.

Márquez, que goza de un momento excepcional al mando del Barcelona Atlètic, ha logrado cinco victorias consecutivas en la Tercera categoría del fútbol español, una hazaña que el filial no conseguía desde hace siete años. Su sueño de ascender a la Segunda división podría alinearse con los planes de la directiva en caso de una eventual transición en el primer equipo.

El Barcelona se encuentra en una encrucijada, con Xavi Hernández bajo la presión de cumplir con las expectativas y evitar un posible relevo en el banquillo. Mientras la temporada avanza y los desafíos deportivos se intensifican, la sombra de un cambio en la dirección técnica planea sobre el Camp Nou.





'Rafa' Márquez es director técnico del Barça B. (Foto: Barcelona)





¿Por qué el Barcelona empezó a duda de Xavi?





Lamentablemente para el egarense, las últimas semanas no han sido buenas. Desde el Clásico de España, el Barcelona mostró un bajón en el rendimiento. Más allá de los triunfos ante Alavés y Real Sociedad, el equipo ha dejado dudas y el mal accionar quedó evidenciado en las derrotas frente a Real Madrid (2-1) y Shaktar (1-0).





Barcelona en la tabla de posiciones





En LaLiga, Barcelona ha tenido la oportunidad de disputar 13 partidos. Ha ganado en nueve ocasiones, empató en tres de ellas (ante Mallorca, Granada y Getafe), mientras que solo perdió una vez, pero ante su clásico rival: Real Madrid. Suma 26 goles y ha recibido 13.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?





El cuadro azulgrana volverá a tener acción el próximo 25 de noviembre, cuando visite a Rayo Vallecano, por LaLiga. El día 28 del mismo mes, jugará ante Porto por la fecha 5 de la Champions League. El mes de diciembre será cargado porque juegan ante Atlético de Madrid (3 de diciembre), Girona (10 de diciembre), Royal Antwerp (por Champions el 13 de diciembre), Valencia y Almería (fechas por confirmar).





Xavi Hernández tiene contrato como entrenador del Barcelona hasta mediados de 2025. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR