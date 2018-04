En la Premier tiene ‘novias’ y en Italia, también. Si Barcelona desea incorporar a Antoine Griezmann para la próxima temporada, tendrá duros rivales de cara a las negociaciones. El delantero galo no dice nada sobre su permanencia en el Atlético de Madrid, mientras que medios europeos aseguran que toda Europa estará pendiente de la ‘ficha’ de uno de los jugadores en la actualidad. Esta es la nueva entorno a él, de acuerdo a ‘Corriere dello Sport’.



Según el medio italiano, ‘ Vieja Señora del Calcio’ quiere renovar su plantilla con atacantes de calidad, en donde también se encontraría Edinson Cavani. No obstante, a diferencia del charrúa, Griezmann se adecúa a un estilo de juego que quiere la Juventus, y que podría no mermar el nivel de la plantilla, si es que Paulo Dybala termina marchándose.



En este sentido, el diario italiano apunta que la ‘Juve’ tendrá un duro competidor con el Barcelona en el caso de que el francés decida salir del Atlético de Madrid, algo que todavía no tiene decidido. La entidad colchonera quiere que Griezmann permanezca a las órdenes de Diego Simeone, y tratará de convencerle con una mejora de contrato.



Griezmann tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y un salarial inferior a las 14 millones de euros, ahora que termina la presente temporada. El Atlético de Madrid pretende negociar su contrato para que siga jugando en el Wanda Metropolitano.