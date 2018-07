Sale a la luz el tema del contrato de Malcom , especialmente luego de que Monchi, director deportivo de la Roma, anunciara que plantearía una demanda al Barcelona por el caso del ex futbolista de Burdeos. Ante ello, el representante del jugador, Junior Minguella, habló para la cadena RAC1 sobre el encuentro que tuvieron él y dirigentes catalanes para cerrar un acuerdo, que se estaba conversando desde el 14 de junio y no 23 de julio como se hablaba.



"No tienen fuerza para demandar. No ha firmado ningún compromiso con la Roma , ni ha incumplido ningún contrato, ni acuerdo. No hay motivo jurídico para reclamar ningún daño, perjuicio, ni indemnización de ningún tipo. Entiendo que en la Roma se le ha escapado un gran jugador y pueden estar desilusionados o molestos, pero más allá de eso, nada", indicó Minguella a la cadena catalana sobre la situación de su representado.



"El Barça no puede ser conocedor de las negociaciones explícitas con la Roma , el Everton o el Inter, pero sí conocían el interés de estos clubes, porque ya se lo comunicábamos. No se trata de engañar a nadie. El error, si se puede decir de alguna manera, es hacerlo público antes de tiempo. Entonces, el Barça se ve obligado a tomar la decisión entre uno y otro. Y así lo hace", prosiguió en su conversación en la radio de Cataluña.



Y, finalmente: “La cronología viene a ser: jugadores interesantes, en este caso interesaban William y Malcolm , y ganar tiempo para ver la viabilidad económica y técnica del jugador. Esto significa que se debe consultar con los encargados del Departamento Económico y después con los técnicos, que deben tomar una decisión entre un jugador y otro. No es que se acelere o se deje de acelerar. Todo lleva un tiempo. Al final hay una fecha límite, donde no se puede aguantar más por parte del jugador la toma de decisiones del club, porque, si no, tiene otros clubes interesados. No sólo la Roma, sino el Tottenham, el Everton o Inter y se debe tomar una decisión”. Así es el caso de Malcom, el nuevo futbolista del Barcelona .



