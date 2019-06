"Barcelona no me dejará salir del club a cambio de una manzana y un huevo": el nuevo dardo de Cillessen

Si existe un drama dentro de Barcelona , ese es el de Jasper Cillessen. El portero holandés tiene grandes intenciones de dejar el equipo en búsqueda de minutos. Solo jugar por la Copa del Rey no es de su total agrado, por lo que escucha ofertas, pero el equipo no.

El holandés se quiere ir pero la idea del Barza es venderlo por 60 millones de euros. En declaraciones a 'VTBL' hace unas semanas, fue crítico con la cantidad que piden por su contratación. "Que el Barça pida por mí 60 millones no ayuda. Ahora estoy tranquilo, hay que esperar a ver qué sucede", explicó.



Este martes volvió ha hablar con Voetbal Internacional y se mostró un poco más comprensivo con la situación. "Mi cláusula de rescisión no hace fácil mi traspaso. Tengo claro que el Barcelona no me dejará salir del club a cambio de una manzana y un huevo", explicó.

"El mercado está realmente loco, honestamente. Es cierto que se están pagando traspasos altísimos por jugadores, como todos sabemos, aunque ningún futbolista vale tanto. Pero también hay que aceptar que es el mercado el que marca la situación y uno todavía depende del mercado" , agregó.

Según Diario Marca, Cillessen siente que el Barza le pone trabas. La única oferta concreta que existe es Benfica. Los portugueses, campeones de la última Primeira Liga, necesitan reforzar la portería pero están dispuestos a pagar 20 millones. No más.



Además, en Lisboa le ofrecen a Jasper la indiscutida titularidad que en el FC Barcelona nunca pudo ganarse. Además, prometen hacer un esfuerzo para pagarle los 2.860.000 euros que gana como azulgrana.



