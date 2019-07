Sueño no cumplido: exAtlético de Madrid ya fue comunicado que no fichará por el Barcelona

Barcelona necesita refuerzos para tres puestos con urgencia: el de defensor derecho, atacante centro y lateral izquierdo. El último de ellos tuvo un nombre que sonó fuerte en los últimos meses; sin embargo, este jueves parece haber quedado completamente descartado. Hablamos de Filipe Luis.

Según informa Mundo Deportivo, el ex lateral del Atlético de Madrid no llegará al equipo y ya ha sido notificado que no es una prioridad. Con esto, se le da vía libre para fichar por el equipo que se le apetezca.

Filipe, que acaba de levantar la Copa América 2019 con Brasil, viajó a la competición pensando en la posibilidad de vestirse de azulgrana. Tiene propuestas del Olympique de Lyon y del Flamengo, pero su decisión estuvo en pausa por la posibilidad de llegar al Camp Nou, finalmente no se dará.

Barcelona irá por un futbolista zurdo y aun más jóvenes que el ex Chelsea. Filipe Luis cumplirá 34 años el próximo 9 de agosto y tiene claro que aun quiere continuar su carrera en Europa.

Luis terminó su contrato con el Alético de Madrid el pasado 30 de junio, y esta semana tiene previsto cuál será su futuro. Siendo flamante campeón de la Copa América 2019 con Brasil, su cotización ha aumentado y el tema de la edad para continuar en el 'Viejo Continente' no es problema. Dejando claro que, incluso, Dani Alves, con 35, fue el mejor del torneo continental.



