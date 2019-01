En secretos: Xavi Hernández y los elogios a figura del Bayern para que llegue al Barcelona

¿Un deseo o un adelanto de lo que podría ocurrir pronto? El Bayern Munich se encuentra en Doha preparando lo que será la segunda parte de la temporada, y recibió la visita de nada menos que de Xavi Hernández , que juega en el Al-Sadd SC de Qatar desde el 2015. El ídolo del Barcelona conversó con algunos jugadores 'bávaros', pero en especial con Joshua Kimmich.

Como si se trata de un agente enviado por el club culé, Xavi 'enamoró' al lateral alemán y le dijo que sería el "jugador perfecto" para el Barza.



"Hablé con Pep y me dijo: ‘Tengo un jugador que, literalmente, puede jugar en cualquier posición’. Le pregunté quién era, Pep me nombró un chico llamado ‘Kimmich’ del que jamás había oído antes. Desde ese día sigo tu carrera", explicó Xavi Hernández en declaraciones a SportBild.

El excapitán azulgrana le comentó a Kimmich, en declaraciones que recoge el medio alemán, que "desde que te vi jugar supe que podrías ser un gran jugador y ahora lo eres. Realmente puedes jugar en cualquier posición. Serías un jugador perfecto para el Barcelona, como lo hubiera sido Lahm, pero el Bayern está al mismo nivel, puedes alcanzar muchas cosas aquí", sentenció.



Si bien esto no pasa de un deseo de Xavi Hernández, no es un secreto que el Barcelona busca un lateral derecho desde hace mucho. Sergi Roberto, Semedo o Moussa Wagué no han podido llenar el vacío que dejó Dani Alvés. En ese sentido, Joshua Kimmich podría ser una opción de garantías. El tiempo lo dirá.