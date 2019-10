¿Neymar, eres tú? Xavi Simons rechazó al Barcelona, firmó por el PSG y ahora quiere volver al Camp Nou

Barcelona fue parte importante de la 'Novela Neymar' este verano. El club azulgrana intentó volver a fichar a la estrella brasileña del PSG luego que este revele que quiere volver al club que considera "su casa". Sus posibilidades cayeron luego que el club parisino decidió rechazar la oferta por no alcanzar sus pretensiones económicas.

'Ney' decidió partir del Barza en el 2017 con la esperanza de convertirse en la próxima estrella del fútbol. Sus oportunidades de brillar bajo la sombra de Lionel Messi eran casi nulas. 222 millones de euros pagaron los franceses, sin embargo, esto nunca llegó a pasar.

Un caso similar parece repetirse. Xavi Simons fue uno de los nombres que más retumbó el pasado mercado de fichajes de verano. El cuadro de la Ciudad Condal le ofreció un interesando proyecto deportivo pero se inclinó por el contrato millonario del PSG.

Ya pasaron algunos meses de la decisión del joven de 16 años de partir y tal parece que no se ha terminado de acoplar. Según informa la Cadena Ser, ya se habría arrepentido de su decisión. Incluso estuvo hace unos días visitando a sus ex compañeros y se dio cuenta que salir del club no fue lo mejor.

Simons esperó cosas distintas en París. Cree que las cosas le iban mejor en Barcelona, según informa el medio español.

Xavi Simons anotó el 1-0 momentáneo del PSG al Real Madrid. (YouTube)q

¿Unos quieren volver y otros salir?

Diario Marca reveló que la dirigencia del Atlético contactó a Ivan Rakitic hace unas semanas con la intención de saber su situación para sacarlo del Barcelona. No es la primera vez que los colchoneros, que tienen a Diego Simeone como entrenador, han buscado al hábil mediocampista. Primero se fijaron en él cuando este pasó de un momento a otro del Schalke 04 al Sevilla. Luego, cuando se puso la camiseta del 'Barza'.

Es más, se añade que Rakitic no ve con malos ojos pasar del conjunto azulgrana al Atlético. Por ejemplo, uno de los antecedentes más recientes que han dado ese paso ha sido el del turco Arda Turan. No obstante, este no brilló en tierras catalanas y salió por la puerta falsa del Estadio Camp Nou.



► Bueno y barato: el XI ideal de los futbolistas de la Premier League que acaban contrato el otro año



►¿Qué quisiste hacer, Anderson? La tarjeta roja a Santamaría por llevar el balón con la mano [VIDEO]



► Pensando a futuro: estrella argentina del Mundial Sub 17 genera nueva 'guerra' entre Real Madrid y Barcelona



► "No puede estar jugando al golf": el deporte señalado como responsable de la lesiones de Gareth Bale