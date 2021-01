La clasificación del Barcelona a la final de la Supercopa de España, frente a Real Sociedad, dejó en evidencia que Marc-André ter Stegen es el portero indiscutible en Les Corts. El arquero alemán simplemente paró de todo en el tiempo reglamentario y fue clave en la tanda de penales que metió a los ‘culés’ al partido ante el Athletic Club.

El buen momento del ex Mönchengladbach condena a Neto Murara al banco de suplentes, situación que ya cansó al brasileño de 31 años. Según el diario ‘Sport’, ha pedido salir en el presente mercado de fichajes de invierno. El ex Valencia espera que en Camp Nou no pongan trabas en su salida y bajen las pretensiones.

Si bien Neto llegó al Barcelona en 2019 sabiendo que por delante de él siempre iba a estar Ter Stegen, los pocos minutos que recibe de Ronald Koeman han hecho que busque un cambio de aires. Quiere jugar con más regularidad y con el alemán en el arco, son casi nulas las oportunidades que tendrá.

Desde su fichaje por el Barça, el de Araxá solo ha disputado 14 partidos en dos temporadas. En la primera, jugó dos de Liga, uno de Copa y uno de Champions, mientras que en el actual curso ha estado presente en seis partidos de Liga y tres de Champions. Estos últimos nueve fueron por la lesión de Ter Stegen.

No le faltan pretendientes

De acuerdo a información de ‘The Sun’, ofertas no le faltan a Neto. En concreto, el Arsenal de la Premier League pediría al Barcelona la cesión del portero brasileño hasta el final de temporada. En Londres buscan un reemplazo para el islandés Rúnar Alex Rúnarsson y creen que Murara es el indicado.

En caso que el Barcelona concrete la salida del guardameta brasileño, Iñaki Peña pasaría a ser el segundo definitivo de Ter Stegen. Y para cubrir el hueco del tercer portero, Ronald Koeman apostaría por Arnau Tenas, jugador del Barcelona B.

