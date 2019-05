¿Está harto del míster? El mensaje de Bartomeu a Ernesto Valverde tras perder la final de la Copa del Rey

El presidente del Barcelona , Josep Maria Bartomeu , volvió a reforzar la confianza en el entrenador Ernesto Valverde , del que recordó que tiene contrato por un año más y al que no culpó de la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Valencia (2-1) en Sevilla.



"Ernesto tiene contrato. Es el entrenador. No creo que sea culpa del entrenador esta derrota. Tuvimos muchas oportunidades y más posesión que el rival, pero lo que cuenta es el gol y eso es lo que el Valencia hizo mejor", dijo en Televisión Española el presidente del Barcelona.



"Podía excusarme con la posesión que hemos tenido o los tiros a puerta, pero en fútbol gana el que marca los goles y esta vez no ha podido ser", insistió Bartomeu, que anunció altas y bajas para la temporada que viene.



" Hace tiempo que se piensa en la temporada que viene. Ahora no es momento de explicar qué pasará, sino para agradecer a los seguidores que han venido hasta aquí. Que no ha podido ser esta Copa y que seguiremos. Siempre habrá novedades para el futuro y se seguirá trabajando como hasta ahora", indicó Bartomeu.



"Está confirmada ya la llegada de De Jong y a partir de ahora la secretaría técnica trabajará en nuevos jugadores y habrá bajas, por supuesto, pero no es el momento ahora. Hay que recuperarse de esta derrota. Los jugadores hoy se han dejado la piel en el campo en la segunda parte", destacó el presidente del Barza, que agregó que la temporada había sido "buena aunque no excelente".



► El fichaje culé de 70 millones del que se habla a poco del Barcelona vs. Valencia por Copa del Rey



► La Copa América será su revancha: el gol de Messi ante Valencia que no le sirvió al Barcelona [VIDEO]



► No se mueve: ante tantos rumores, PSG le acaba de renovar contrato a este referente hasta 2021



► ¡Tengo celos! Antonella Roccuzzo habría bloqueado jugadora de hockey del Instagram de Messi