Se llama Krzysztof Piatek, tiene 23 años y ha marcado 13 goles en ocho partidos oficiales de la presente temporada con el Genoa. De nacionalidad polaca, el delantero es una de las revelaciones de la temporada, al punto que lleva cinco tantos más que Cristiano Ronaldo en la Serie A. Sí, el fichaje de más de 100 millones de euros de Juventus se encuentra detrás de este jugador que interesa al Barcelona para el mercado de invierno, de acuerdo a medios italianos.



Consultado por el interés del Barça, el atacante no ha podido ser más sincero. “Lo he oído, pero no me lo creo”, ha afirmado el futbolista en el portal polaco ‘Sportowefakty’. Y claro, en un continente en donde surgió varios rumores de futbolistas para el Barcelona o el Real Madrid, el polaco prefiere ser cauto y seguir marcando con su equipo. Este domingo marcó el noveno de su cuenta en la liga italiana en un partido frente al Parma.



“Intento no leer los periódicos. Cuando hablan de mí o mi futuro, no miro más allá del siguiente entrenamiento”, añadió Piatek. ¿Ha nacido una nueva estrella en Europa? Muy pronto para decirlo, pero se encuentra en un buen camino. De hecho, se comenta en Italia que la Roma también lo sigue de cara a la próxima temporada. ¿Se dará el fichaje al final?



Piatek se encuentra disputando su primera temporada en la liga italiana. El Genoa marcha en el undécimo lugar con 12 unidades, teniendo la misma línea del AC Milan de Higuaín.