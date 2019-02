Llega un ‘Tanque’: Barcelona definió al recambio ideal para Luis Suárez en 2019

Un uruguayo para que ‘Luchito’ se siente como en casa y no huela a peligro en el camino. Luis Suárez es titular indiscutible en el Barcelona , pero se necesita una pieza de recambio cuando el atacante se encuentre en un proceso de recuperación o simplemente necesita un descanso. La directiva culé estudia un fichaje en el mercado de pases y el elegido es Maximiliano Gómez , el uruguayo que viene destacando hace un buen tiempo en el Celta de Vigo, que se encuentra camino al descenso en LaLiga de España. Así están las cosas con el yorugua.



De acuerdo a medios españoles, el Barcelona ha elegido al atacante del equipo gallego, debido a su experiencia en LaLiga española. A diferencia de Luka Jovic, la joven promesa del Frankfurt que siguen varios clubes de Europa, Maxi Gómez lleva dos temporadas en el fútbol de España, por lo que ya se encontraría acostumbrado al estilo de LaLiga y del can Barca.



Con nueve goles en 21 partidos disputados, y 22 años de edad, el ex jugador de Defensor Sporting podría dar el gran salto fichando por el Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Maxi es un jugador de peso y sería el recambio ideal para los uruguayos, sobre todo cuando tendría a Luis Suárez de compañero y estaría habituado en la Selección.



En el camino también suena André Silva, quien viene destacando en el Sevilla. No obstante, Maxi Gómez es la prioridad culé para la próxima temporada. Maximiliano, si el Celta de Vigo termina descendiendo, también se iría a un coste mucho menor a lo espera: se calcula su pase en unos 50 millones de euros, de acuerdo a varios rotativos de España.