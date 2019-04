Marcado por la polémica: el destino de Coutinho para el mercado de fichajes

No es el ‘engreído’ en el Camp Nou y su fichaje ha comenzado a ser uno de los más discutidos de los últimos años. Philippe Coutinho llegó a Barcelona para convertirse en el reemplazo de Neymar en la tienda culé, pero terminó siendo un jugador a medias que discute con los fanáticos y que puede volverse moneda de cambio para el mercado de fichajes de verano. ¿En dónde puede estar el futuro a corto plazo del seleccionado brasileño? Más cerca de lo que parece, sobre todo cuando el futbolista no es indiscutible para Ernesto Valverde.



Cuando todo parece incierto para Coutinho, Neymar puede ser el salvaguardas para su compatriota y amigo personal. El PSG puede ser el destino del ex Liverpool. En Francia se especula que el delantero del ‘Scratch’ habría conversado con ‘Ney’ para recalar en París y convertirse en el otro jugador para el tridente formado al lado de Kylian Mbappé. El tema, sin embargo, está en el presupuesto de los parisinos y lo que quisiera el Barcelona.



Barcelona abonó 160 millones de euros por el pase de Coutinho, por lo que la salida del jugador a Francia no será nada barata. Luego de haber pagado millonadas por Mbappé y Neymar, ¿tendrán los jeques árabes el presupuesto necesaria para una inversión como esa? Con la posibilidad de que se vaya, los catalanes podrían hacer caja para otras inversiones.



Barcelona tendría en la mirada a tres jugadores más para la próxima campaña , en donde el futuro de Coutinho ya no parece tanto un misterio, sino una realidad. No tiene el sitio deseado por Valverde para la próxima campaña, su espacio va difuminándose.



