Le quitó la Champions y ahora va por un fichaje soñado: Liverpool pone al Barcelona contra las cuerdas

El Liverpool parece haberse convertido en la peor pesadilla del Barcelona. No solo porque le quitó el sueño de ganar la Champions League, también porque amenaza con quedarse con uno de los principales objetivos del equipo azulgrana en el mercado de fichajes de verano. Hablamos de Matthijs de Ligt.



Según publica este martes el diario alemán 'Bild', Jürgen Klopp sueña con fichar a toda costa al central del Ajax para formar con Van Dijk la zaga de la selección de Holanda. Sabe que no será fácil, pero el entrenador cree que es necesario reforzar la defensa del Liverpool para la próxima temporada.

"¿Será el próximo trofeo de Klopp?", se pregunta 'Bild' sobre la disputa que el fichaje de De Ligt ha creado entre Barcelona y Liverpool. Hasta aquí, el joven zaguero holandés ha declarado que no tiene nada decidido. Todo hace indicar que su futuro se conocería recién en la primera semana de julio.

De Ligt levantó la Copa de Holanda y la Eredivise esta temporada con el Ajax. (Getty) De Ligt levantó la Copa de Holanda y la Eredivise esta temporada con el Ajax. (Getty)

"Estoy muy emocionado por lo que me puede deparar el futuro más cercano, pero también estoy tranquilo. Lo veo como un desafío, eso es lo más importante", aseguró Matthijs de Ligt a la revista 'Life After Football' cuando fue consultado por su fichaje por el Barcelona en 2019.



"Hay varias opciones. Lo que hago es mirar cual es la mejor opción. Parece lógico que una opción sea mejor que la otra. Podría ser difícil, pero soy un holandés normal. No me diferencio mucho del resto. Quizás en el extranjero todo será más intenso", agregó De Ligt.

