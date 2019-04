Lo llama: Messi con 'nuevo' compañero a cambio de 60 millones, pero…

Mueven ficha por él, sobre todo cuando el Bayern Munich se quitó de la puja por el delantero serbo. Con 25 goles en 42 partidos, Luka Jovic es el delantero de moda. Tiene 21 años, le pertenece al Frankfurt de Alemania y lo quieren el Barcelona y Real Madrid. Ahora, cuando las papas queman para el mercado de fichajes, en España se asegura que existiría un ‘pre acuerdo’ para que el jugador se vista de azulgrana de cara a la próxima temporada.



Según medios en España, Luka Jovic llegaría al Barcelona a cambio de 60 millones de euros, sin embargo, el atacante podría no acceder – también – a esa propuesta, dado que el futbolista desea tener todos los minutos de juego posibles, algo difícil sabiendo que es el reemplazo de Luis Suárez cuando el uruguayo se encuentre de suplente o de recambio del charrúa.



¿El Real Madrid? Con una oferta parecida a la de sus rivales en LaLiga, la propuesta es parecida: jugar de reemplazo de Karim Benzema. Sin embargo, Zidane ha mostrado en varios pasajes que dos delanteros pueden jugar: así lo hacía con el galo y Álvaro Morata cuando el partido era complicado y necesitaba de dos puntas, además de que el ‘Gato’ no es un jugador de área, le gusta replegarse para abrir el campo y habilitar a todos sus compañeros.



¿Barcelona o Real Madrid? Quien no deja de fichar son los culés, ya tendría preacuerdo – tal como se ha dicho – pero el Bernabéu siempre atrae a los jugadores. Luka Jovic, quien fue fichado por seis millones de euros de parte de los alemanes, hará que la entidad del Frankfurt llene las arcas de su club con más de 50 millones de euros de beneficio para ellos. Un golazo.



► La lista de bajas de Zidane en Real Madrid y sus dudas con tres cracks para la próxima temporada [FOTOS]



► Aguanta Florentino: el nuevo pedido de Eden Hazard que pone en jaque al Real Madrid



► "Espero que esté con nosotros": Pochettino presiona a un objetivo de Real Madrid de seguir en Tottenham



► Fuera del Real Madrid: Odegaard sería el fichaje del equipo de moda en Europa para 2019-20