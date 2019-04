Se llevan al 'salvador': el gigante de Italia que quiere arrebatarle este crack al Barcelona

Es, a toda medida, el fichaje más polémico del Barcelona en las últimas temporadas y no solo por su rendimiento, sino por la forma en cómo se dio su pase al cuadro catalán. Malcom tenía todo para fichar por la Roma de Italia y los 'azulgranas' se lo 'arrebataron' en una negociación que levantó polvo. Hoy, nueve meses después, el fruto de esta relación parece llegar a su fin.

Según fuentes cercanas al club, el brasileño tendría pensado dejar Cataluña y España, para retomar la idea de anclar en Italia, pero ya no por la 'Loba', pues quién más interés mostró en los últimos meses es el AC Milan. El club 'rossonero' quiere reestructurar el equipo de cara a la próxima temporada en la que tentaría llegar lejos en la Champions (hoy se ubica cuarto en la Serie A).



Según el diario catalán, Mundo Deportivo, su agente negó cualquier tipo de contacto con la entidad lombarda. "No estoy hablando con ningún club", aseveró Luis Fernando Menez García.



El club azulgrana y su agente preferirían no dar detalles de las contrataciones o incorporaciones hasta que se acabe la temporada, en la que el Barcelona podría conseguir un tercer 'triplete': Liga, Champions y Copa del Rey.



