Golpe a Barcelona en menos de 24 horas: De Ligt se aleja de Cataluña y se acerca a Manchester

Barcelona podría rematar su día con una noticia que esperaba no escuchar a estas alturas, como si no bastara con perder la final de Copa del Rey ante el Valencia. El equipo culé perdería la pelea por uno de sus anhelos más queridos en el día más duro que vivió desde que el Liverpool lo dejó fuera de la Champions League. El zaguero neerlandés, Matthijs de Ligt , podría tomar vuelo desde Ámsterdam, pero no con destino a Cataluña, sino a Manchester.

Sucede que el cuadro que dirige Ole Gunnar Solskjaer le habría hecho una mejor propuesta al holandés que la que presentó el Barcelona. Según el medio británico, The Sun, el United le habría hecho llegar la sabrosa oferta de 14 millones de euros netos como ficha anual, un juego al que los dirigentes 'culés' no están dispuestos a entrar.



Esta información toma fuerza luego de que, durante la semana le De Ligt le dio 'me gusta' a una foto de Rio Ferdinand que rememoraba la Champions ganada por los ingleses en aquella histórica final al Chelsea en el 2008. Además, la oferta es del gusto del central, quien le pidió más dinero en la oferta del Barcelona.



Lo que sí es seguro es que el zaguero no seguirá en el club holandés, pues su futuro está lejos del club al que capitaneó durante esta Champions hasta las semifinales. El conjunto inglés es el que está más cerca. Ni siquiera la llegada de De Jong al Barcelona inclina completamente la decisión de su mejor amigo. Barcelona tendrá que mejorar su oferta si quiere concretar a uno de los mejores jugadores de la temporada en Europa y el zaguero que dará que hablar en las temporada venideras.



