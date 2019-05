Plan B de Griezmann: le piden 50 millones de euros por un crack al Barcelona

Las negociaciones con Antoine Griezmann no son económicas, sino con la interna del plantel. El delantero galo no tiene problemas de vestir de azulgranas, mientras que existe mucho recelo entre los futbolistas del Barcelona por la forma como ‘Grizz’ decidió seguir con el Atlético de Madrid en la pasada temporada. Con un video de promoción, los jugadores culés no se sintieron del todo a gusto y, mientras se sigue discutiendo el tema, los catalanes tienen fijado al plan B en la operación del mercado de fichajes en Europa. Y es un poco caro…



De acuerdo a medios en España, Maximiliano Gómez está valorizado en 50 millones de euros de parte del Celta de Vigo. El cuadro gallego, que permanece en Primera División gracias a los goles de Iago Aspas, ha decido poner esa cifra por el delantero uruguayo, dado a las ofertas que habrían llegado por el atacante en las últimas semanas desde la Premier League.



Como se ha dicho reiteradas veces, Barcelona busca un reemplazo para Luis Suárez en caso se muestre ausente o lesionado en la temporada. Los culés hacen todo lo posible por traer un refuerzo para el mercado de pases, mientras los gallegos se han puesto fuertes en las negociaciones, en caso que el Barca oferte los 25 millones de euros que se había dicho.



El puesto del zaguero central (Matthijs de Ligt) no es solo el único lugar que se busca para el mercado de verano, también el centro delantero, dado que Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho no han mostrado ser jugadores como para la primera plantilla. Maxi Gómez puede que no tenga las características de los jugadores mencionados, pero sí gol.



► ¡Se cayó el sueño de Infantino! FIFA confirmó que el Mundial Qatar 2022 será con 32 selecciones



► Se perdieron en el camino: los cracks mundiales que más sonaron en el Barcelona, pero no llegaron [FOTOS]



► ¿Me lo quieres quitar? Barcelona estaría interesada en una de las 'perlas' que desea el Real Madrid



► Confirmado: Ter Stegen se perderá el Barcelona vs. Valencia por final de la Copa del Rey 2019