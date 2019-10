Rakitic sale en enero: Barcelona listo para dos ventas en el mercado de fichajes

Es simple: ninguno cuenta con el visto bueno de Ernesto Valverde en la presente temporada. Luego de seis temporadas como jugador indiscutible, Ivan Rakitic ha pasado al banquillo en lugar de un promisorio Frenkie de Jong, mientras que Carles Aleña – jugador de La Masía – no le genera confianza al técnico vasco para pelear en la zona más competitiva de todo el Barcelona en la actualidad: el mediocampo. Así es el presente de ambos futbolistas, quienes cuentan con el cartel de transferible de cara al mercado de fichajes de invierno en Europa.



Luego de rozar una media de más de 30 partidos por temporada, el inicio liguero de Rakitic es incierto. Apenas con un total de 156 minutos en cinco partidos - jugador por él - en LaLiga, el mediocampista ha perdido su lugar en la alineación titular de los catalanes. De Jong ha llegado del Ajax para quitarle su puesto en el esquema táctico del Barcelona y ahora el balcánico podría meditar una posible salida al fútbol italiano: Inter de Milán y Juventus son interesados.



El caso de Aleña es parecido y distinto a la vez. Formado en La Masía desde el 2005, los directivos del Barcelona conversaron con Aleña para que se quede en el primer equipo y luche por un lugar en la primera plantilla. No obstante, luego del partido de debut contra el Athletic Bilbao, el medio de 21 años no volvió a más a una convocatoria, por lo que su entorno no entiende bien el mensaje que le dieron a él. ¿Para qué había que quedarse?



¿Hay propuestas en el mercado de pases?

Aleña fue tentado por el Real Betis en el mercado de pases de invierno, mientras que Rakitic tiene ofertas de la Serie A. Con siete mediocampistas en la plantilla, el Barcelona puede dejar un poco de espacio y vender a ambos jugadores en el mes de enero. De todas formas, los que tienen más ritmo de juego – en el presente – son Busquets, Vidal, Arthur y De Jong. Rakitic tan solo es una pieza de recambio y de rotación para Valverde. Nada más que eso.



La venta de ambos jugadores podría permitir que el Barcelona afronte una nueva contratación para un puesto que sí preocupa en el vasco: el del lateral derecho.



