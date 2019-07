Aquí me quedo: el club que descartó Riqui Puig en el mercado de fichajes

Juega con los mejores del mundo y quiere ganar roce con ellos. Riqui Puig pudo haber salido cedido en el presente mercado de fichajes de verano, pero le ha dicho que no a la propuesta en pro de tener minutos con el Barcelona y ganarse en un sitio en la plantilla de Ernesto Valverde. Juega como eje, pero ante la llegada de Frenkie de Jong todo se haría más difícil. No obstante, la persistencia del futbolista es ganar – por ahora – un lugar entre los 18 convocados.



El Al Sadd de Qatar, dirigido por Xavi Hernández, tocó a la puerta del canterano catalán, pero el jugador tan solo agradeció a la propuesta laboral para decidir seguir con el Barcelona. Puig es el jugador que quería la ex ‘Computadora’ catalana para manejar los hilos de su equipo. No obstante, la decisión del juvenil es seguir estando en Europa para ganarse un puesto en una de las instituciones más competitivas del ‘Viejo Continente’. Esa es la consigna.



Puig agradeció el interés de su ídolo de la infancia (Xavi), pero por ahora tiene ojos en la primera plantilla. La pasada temporada disputó 33 partidos en el Barcelona B y ahora espera ganarse de forma definitiva un lugar en la plantilla que entrena el técnico vasco.



Al igual que en la pasada temporada, Riqui Puig ha vuelto a ser convocado a la pretemporada catalana. Ante el Chelsea , el mediocampista jugó 46 minutos y es probable que el sábado también tenga minutos de juego en el siguiente amistoso de los catalanes.



