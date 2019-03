Las otras tres opciones si Luka Jovic se marcha al Real Madrid y no Barcelona

Barcelona siempre tiene en la mira a varios jugadores en el mercado de fichajes. Si no llega uno, es probable que haya un plan B y hasta C. No hay futbolista que no quiera jugar en el equipo culé, pero si el Real Madrid también le pone la mira, la situación casi en un 50-50. Los rumores de que Luka Jovic pueda convertirse en una prioridad para Florentino Pérez hacen que la dirigencia catalana tenga otros tres jugadores en carpeta. Te presentamos los casos.



Maximiliano Gómez, André Silva o Marcus Rashford. El jugador que gana más votos – hasta ahora – es el delantero uruguayo, dada su experiencia en LaLiga. Compatriota de Luis Suárez, el delantero uruguayo lleva nueve goles marcados en 17 partidos de LaLiga y teniendo al Celta, raspando a la Segunda División, ‘Maxi’ podría marcharse sin ningún problema al Barca.



Los otros casos – económicamente – son más difíciles. André Silva lleva una buena temporada en el Sevilla y el AC Milan querrá hacer caja con el delantero portugués. Por otro lado, Marcus Rashford juega en un cuadro top como el Manchester United, por lo que el inglés tendría que decidir marcharse de Old Trafford en busca de una nueva experiencia, algo que no suele pasar mucho por jugadores de la isla británica: prefieren quedarse en la Premier League.



Barcelona busca un recambio para Luis Suárez, un jugador con 31 años que necesita un suplente a su altura para que pueda descansar en algunos partidos de la temporada. Con un atacante de peso en el área, los catalanes no buscarían nuevos fichajes.



► Barcelona vs. Real Madrid: ¿cómo y dónde ver el Clásico por la Liga Santander 2019?



► Consulta la hora del Real Madrid vs. Barcelona y los canales transmisión por Liga Santander 2019



► Real Madrid vs. Barcelona: ver aquí guía de canales TV y horarios hoy por Liga Santander 2019



► Barcelona vs. Real Madrid: ¿cómo y dónde ver el Clásico por la Liga Santander 2019?