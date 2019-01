FC Barcelona - Girona EN VIVO, vía beIN Sports: Horarios y cómo ver la fecha 21 de LaLiga Santander

FC Barcelona - Girona EN VIVO ONLINE GRATIS: por la fecha 21 de LaLiga Santander | Con los cuartos de final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, el FC Barcelona y el Girona se miden en el Estadi Municial de Montilivi este domingo 27 de enero a las 10:15 horas (Perú y Colombia). Los catalanes cuidan su liderato después de conocer que el Atético de Madrid se puso a dos puntos de distancia. Para ver fútbol en vivo , debes conectarte a la transmisión de Depor, que te traerá toda la información necesaria para ver los goles y mejores jugadas de este vibrante duelo.

El FC Barcelona intentará sumar la octava victoria seguida en LaLiga Santander ante un rival que encadena una racha de nueve encuentros sin sumar los tres puntos. Con el cartel de "no hay entradas" colgado desde hace días, el Estadi Municipal de Montilivi se convertirá en una olla a presión para recibir al Barza, en un derbi catalán que los responsables de LaLiga tenían previsto que se jugara en Miami.

El Girona se aferra al 2-2 que consiguió en el Camp Nou en la primera vuelta y buscará conseguir una victoria histórica que les permita poner fin a la mala racha que llevan en la liga española. Hoy ante el Barcelona regresan algunos titulares, entre ellos, Portu, Bernardo Espinosa, Pedro Porro, Aleix García, Bono, Pere Pons o Cristhian Stuani, ausentes ante el Real Madrid (derrota 4-2) en la Copa del Rey.

Por su cuenta, el FC Barcelona también utilizará a los mejores hombres de su plantilla, a pesar de que el miércoles 30 de enero recibe al Sevilla por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los culés intentarán remontar el 2-0 que sufrieron en la ida.



FC Barcelona - Girona: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulareS?

FC Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho.

Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho o Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández; Pere Pons, Aleix García, Àlex Granell o Seung-Ho Paik; Portu y Cristhian Stuani.

FC Barcelona - Girona: ¿Cuándo es la fecha del partido por LaLiga Santander?

El FC Barcelona - Girona corresponde a la jornada 21 de LaLiga Santander y se disputará el domingo 27 de enero desde las 10:15 horas (Perú y Colombia). El FC Barcelona alineará a Messi y Suárez entre sus titulares en el campo del Girona para cuidar su liderato en la tabla de posiciones.

Barcelona - Girona: ¿A qué hora se juega el duelo?

México: 09:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Brasil: 13:15 horas

España: 16:15 horas

Italia: 16:15 horas

Francia: 16:15 horas

Barcelona - Girona: ¿Qué canales transmitirán el partido de la Liga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Canadá beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2, SportsMax+

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Japón SportsNavi Live, DAZN, WOWOW

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes