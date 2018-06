¿Cómo lo tomarán los hinchas azulgranas? Tras muchos años, se conoció una polémica frase que le lanzó Frank Rijkaard a Joan Laporta , quien por entonces era el presidente de la entidad culé. Así lo contó Deco , exjugador blaugrana, en entrevista para 'ESPN', quien aseguró que el holandés sentenció que el Barcelona no era un grande.

"Hay una frase de Frank Rijkaard a Laporta que no se hizo pública. 'El Barcelona no es un grande', le dijo. Fue muy directo ante el presidente", recordó el exinternacional portugués, que jugó en Can Barça entre 2004 y 2008.



"'¿Cómo que no es un grande?', le contestó Laporta. 'No, un grande es el Milan, el Real Madrid, el Liverpool... Son clubes que tienen cinco Copas de Europa, mientras el Barcelona tiene una. ¿Cómo va a ser un grande?' Y tenía razón. El Barcelona siempre fue considerado un grande, pero la historia no coincidía", explicó.



Rijkaard , recordemos, dirigió entre el 2003 y 2008 al Barcelona . Precisamente, el holandés consiguió la segunda 'Orejona' de la historia del Barcelona en 2006.



Por otro lado, Deco también comparó su llegada a Barcelona con la exigencia actual del club. "Ahora ganar Liga y Copa sabe a poco, pero antes ganar una Copa era algo muy grande. El Barcelona siempre ha tenido grandes jugadores, pero antes era incapaz de formar un gran equipo", apuntó.