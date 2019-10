Lo siento, Ansu, tendrás que esperar: el juvenil del Barcelona aun no puede jugar por España

Ansu Fati se convirtió en uno de los favoritos de Ernesto Valverde. El juvenil de Barcelona apareció esta temporada y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sus habilidad, velocidad y goles decisivos hacen que el DT lo tome en cuenta cada vez que es posible; sin embargo, una noticia le borró la alegría al técnico.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) empezó hace un tiempo a realizar los trámites suficientes para que el nacido en Guinea sea nacionalizado y pueda ser parte de la convocatoria de la 'Roja' para alguna de sus categorías.

El principal objetivo es el Mundial Sub 17 que se disputará en Brasil entre octubre y noviembre, aunque también se esperaba que sea parte de la Sub-21 y hasta de la absoluta, aunque esto no podrá ser posible.

Según informa 'Ok Diario', Ansu Fati no será convocado para jugar con ninguna selección de España ya que no tiene los papeles de la FIFA, pero la Federación está buscando una solución intermedia: llamarlo con la Sub 21 con la objetivo de que dispute el segundo de los partidos, el oficial ante Montenegro.

De ser convocado, el jugador del Barcelona, nacionalizado hace un semana, sería parte del llamado de la concentración, recuperándose de la lesión muscular que padece, con el objetivo de jugar el segundo partido llegan sus papeles.

El director deportivo de la RFEF, Molina y los seleccionadores, Moreno y De La Fuente, están reunidos en Las Rozas en la tarde de este jueves. La RFEF ha tramitado a toda prisa los papeles de Ansu Fati, pero la FIFA cree que tardará "entre cinco y siete días" en dar una respuesta.

Fati ya está recuperado de una lesión

Ansu Fati , una de las sensaciones de LaLiga en este inicio de temporada, sufrió problemas en la rodilla fruto de su etapa de crecimiento y ha estado realizando recuperación en estos últimos días.



En la sesión de recuperación de hoy, realizada en el campo Tito Vilanova tras el partido europeo del reciente miércoles ante el Inter de Milán, también se han entrenado Iñaki Peña, Ronald Araujo, Riqui Puig y Abel Ruiz, todos ellos del filial.



► 'Codinome' futbolero: los mejores apodos de todos los tiempos de los jugadores [FOTOS]



► El dominio de las áreas: ‘Conexión Barcelona’, por Adrià Corominas



► Todo el mundo lo señala: la esposa de Ivan Rakitic lo defiende ante las críticas del Barcelona



► Más problemas para Courtois: no será tomado en cuenta para el partido ante Granada