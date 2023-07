Frenkie de Jong es uno de los mejores volantes del mundo. Aunque sus inicios en el Barcelona no fueron de los mejores, el neerlandés supo encontrar el rumbo y en los últimos años se convirtió en figura indiscutible del equipo catalán. Es por ese motivo que los clubes más grandes de Europa preguntan por sus servicios cada vez que abre el mercado de fichajes. Todo hace indicar que esta ventana de pases no será diferente. Y es que el internacional con Países Bajos vuelve a estar en la mira de un gigante de la Premier League. Según el diario The Sun, se trata del Manchester City.

La citada fuente explica que, luego de la salida de Ilkay Gündogan y el fichaje de Declan Rice por el Arsenal, el flamante campeón de la Champions League quiere recomponer el mediocampo y no ha encontrado mejor opción que hacerlo con el futbolista del Barcelona.

Por la llegada de Declan Rice desde el West Ham United, el Manchester City estaba dispuesto a pagar 100 millones de euros, por lo que semejante cifra ahora sería destinada para fichar al crack del Barcelona. Sin embargo, no todo se trata de dinero, también se debe tomar en cuenta la voluntad del jugador.

Frenkie de Jong ya estuvo cerca de salir el verano pasado, pero logró su objetivo: mantenerse en el Barcelona y triunfar. El neerlandés ha sido un futbolista esencial en los esquemas de Xavi Hernández y no se plantea una salida este verano por muy mareante que sea la oferta.





De los mejores fichajes del Barcelona





Cabe recordar que el traspaso de Frenkie de Jong al Barcelona se completó por un monto de alrededor de 75 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros en la historia del club. Además, el contrato del volante se estipuló por un período de cinco años, hasta el año 2024.

Frenkie de Jong se unió al Barcelona después de destacar en el Ajax y en la selección nacional de los Países Bajos. Es un centrocampista versátil, conocido por su elegante estilo de juego, visión de juego y habilidades técnicas. Su capacidad para controlar el balón, distribuirlo y romper líneas defensivas lo convierte en un jugador muy codiciado.





Pep Guardiola quiere a De Jong en el Manchester City. (Foto: Getty Images)





