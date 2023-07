Kylian Mbappé (24 años) ha gritado a los cuatro vientos que quiere jugar la temporada 2023-24 con la camiseta del Paris Saint-Germain. Es decir, desea cumplir el contrato que renovó en mayo del año pasado y luego buscar nuevos aires para su carrera. La decisión del francés no ha caído bien entre los altos mandos del PSG, que esperaban ver a ‘Kiki’ firmando otra prolongación de vínculo. Es por esa razón que quieren venderlo en este mercado de fichajes. Sin embargo, el prodigio de Bondy no se ve dejando el Parque de los Príncipes si antes no llena sus bolsillos con mucho, mucho dinero.

Ya sea al Real Madrid, Chelsea, Liverpool o Manchester United, Mbappé solo dejará las filas del PSG en la presente ventana de pases si se le garantiza 240 millones de euros. Según el diario Marca, ese es el monto que exige el jugador francés a los parisinos por el sueldo que le falta cobrar hasta el final de su contrato y la prima de fidelidad.

“MARCA sí que puede asegurar que el delantero quiere 240 millones de euros en todos los conceptos en caso de ser traspasado en este verano como reacción al cabreo qatarí por aquello de su anunciada renuncia a la renovación del contrato que termina en 2024 y no en 2025, tal y como quisieron demostrar presidente y futbolista en mayo 2022″, publica la citada fuente.

Para el Real Madrid, que hasta el momento es el gran pretendiente de Mbappé, las exigencias económicas del futbolista hacen más difícil su llegada para la temporada 2023-24. En el mejor de los casos, el galo llegaría al Bernabéu recién en el verano de 2024. Eso sí, con carta de libertad bajo el brazo.

Siempre según información de Marca, el gran aliado de Kylian en exigirle los 240 millones de euros al PSG es su madre y representante, Fayza Lamari. La progenitora del delantero galo no da su brazo a torcer en las negociaciones y será un hueso duro de roer para los jeques del cuadro parisino.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Kylian Mbappé jugó antes en el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR