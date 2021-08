Ilaix Moriba está viviendo un calvario en el FC Barcelona por negarse a renovar el contrato que vence el 30 de junio de 2022. El joven futbolista no acepta la propuesta económica del presidente Joan Laporta y mientras cambia de opinión, ha sido completamente relegado no solo del primer equipo, también del filial. Tal como reportan medios catalanes. el guineano nacionalizado español no ha estado ni en la banca en el partido amistoso de pretemporada ante el UE Olot en la Vall d’en Bas.

Tal como ocurrió ante L’Escala y FE Grama, Moriba no ha estado en la lista de concentrados. Si bien viajó para la pretemporada del Barcelona B y entrena a la par de sus compañeros, el canterano azulgrana no suma minutos de juego, hecho que perjudica su desarrollo a pocos días del inicio de la temporada 2021-22.

Excluyéndolo de todos los partidos de pretemporada, el Barcelona espera que Moriba y sus representantes cambien de postura en los próximos días, aunque el propio Laporta se mostró poco optimista en llegar a un acuerdo con el jugador, a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación.

“Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran”, manifestó Laporta a los medios.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana no entiende que el jugador “no valore lo que el club ha hecho por él” y dejó claro que, si no quiere aceptar las condiciones de renovación, “tendrá que buscar otras opciones”.

“No queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato y no quieran renovar. Lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho”, resumió.





