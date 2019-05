¡Premio al mérito! Pieza clave del Barcelona fue llamada por primera vez por la selección de su país

Al César lo que es del César. El defensor francés del Barcelona Clément Langlet fue convocado este martes por vez primera por el seleccionador Didier Deschamps para los tres próximos duelos del último Campeón del Mundo , contra Bolivia y los clasificatorios para la Eurocopa de 2020 frente a Andorra y Turquía.



Lenglet, de 23 años, se ha consolidado como titular en el Barcelona esta temporada aprovechando la lesión de su compatriota Samuel Umtiti, que también figura en la lista de convocados. Junto a ellos, están el madridista Raphael Varane, el sevillista Wissam Ben Yedder, y los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Thomas Lemar.



24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



France🆚Bolivie - Dim. 02/06 à Nantes

Turquie🆚France - Sam. 08/06

Andorre🆚France - Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 21 de mayo de 2019

Además de Lenglet, las otras dos novedades de la lista de Deschamps son el lateral derecho del Lyon Léo Dubois y el portero del Lille Mike Maignan, mientras que no aparece el veterano guardameta del Olympique de Marsella Steve Mandanda.



Deschamps aseguró que Lenglet formaba parte de los jugadores que sigue desde hace tiempo y que si no le ha convocado antes es porque ha preferido probar a otros, como el jugador del Manchester City Aimeric Laporte, que no está en esta ocasión.



"Es difícil elegir y en ese puesto tengo varios candidatos serios" , aseguró el seleccionador, que recordó que Presnel Kimpembe está lesionado. Pero se deshizo en alabanzas al barcelonista. "Ha progresado mucho, ha llegado a Barcelona, es más titular hoy que Umtiti, que para nosotros es uno de los fijos" , aseguró.



"Clément es la serenidad, el control técnico. Apuesta menos por el duelo que por la anticipación, es muy limpio. Si está en el Barcelona y juega es porque tiene mucha calidad. Es la ocasión para él de descubrir la selección", dijo. Asimismo, aclaró que su presencia no es a cambio de la de Umtiti, al que le reiteró su confianza en la pasada convocatoria.

