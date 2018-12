En medio del Barcelona vs. Tottenham, el canal CDF de Chile ha revelado que Lionel Messi tuvo que ver con el fichaje de Arturo Vidal. De acuerdo al citado medio, los culés tuvieron el aval del delantero argentino para que se invierta por el mediocampista chileno, quien ha sorprendido en algunos partido, como anotándole un gol en la ‘masacre’ sobre el Real Madrid, que derivó en la destitución de Julen Lopetegui de su puesto como director técnico.



"Su experiencia contra Vidal en las Copa América, sobre todo, llamaron la atención del máximo referente y no dudó en darles su venía a los directivos cuando aún discutían si invertir o no en una de las mayores figuras de la Bundesliga", consigna el citado medio.



Y agregan que la intromisión del argentino en las contrataciones del cuadro catalán no es nueva, ya que "con anterioridad le pidió personalmente al brasileño Paulinho que dejara China" para recalar en España. "La anarquía espacial de Vidal, cada vez más integrada en el juego coral culé, hace de ariete para la entrada de Leo en zonas determinantes", destacó Mundo Deportivo.



Cabe recordar que tras su llegada, proveniente de los bávaros, el mediocampista nacional ha intervenido en 19 partidos, anotando dos goles y dando dos asistencias. "Nos aporta mucha fuerza, mucho trabajo, toca muy bien la pelota y es un jugador muy completo, que nos da muchas variables ante las bajas. Tiene mucha llegada, deja la vida en la cancha y ha hecho un gran partido", indicó Gerard Piquésobre el chileno. El zaguero fue el segundo jugador más relacionado con Messi en el último compromiso.