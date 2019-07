¡Está harto de Messi y Suárez! La estrella del Barza que dejaría el Camp Nou por 40 millones de euros

Con un pie más afuera que adentro. Para nadie es un secreto que el Barcelona está lejos de dar por finalizada su incursión en este mercado de fichajes. Y es que así como han llegado nuevos jugadores a la plantilla, hay otros cracks que están a la espera de conocer su próximo destino. Este parece ser el caso de Nelson Semedo , quien tras una temporada alternando entre los titulares y el banquillo, habría decidido ponerle fin a su aventura por España.

Según pudo dar a conocer el portal web de noticias deportivas 'Don Balón', el lateral portugués estaría más que harto de la poca relevancia que se le da en el Barcelona. Es más, otra de las cosas que hace pensar a Semedo que en el Camp Nou no están siendo justos con él, es que pese a que ofensivamente ha mejorado bastante y a nivel defensivo ha estado más acertado; el entrenador 'culé' siempre prefirió apostar más por Sergi Roberto.

Nelson Semedo tiene contrato con Barcelona hasta 2022. (Foto: Getty Images) Nelson Semedo tiene contrato con Barcelona hasta 2022. (Foto: Getty Images)

Fichado del Benfica en 2017 a cambio de 30 millones de euros, el luso fue una apuesta a futuro de un Barcelona que veía en él al nuevo sucesor de Dani Alves. Sin embargo, esto nunca se cumplió y ahora el cuadro 'Azulgrana' no ve con malos ojos deshacerse de Semedo esta temporada. Para colmo, en las últimas semanas la prensa española no descartó incorporar a un lateral derecho de primer nivel este verano. Una decisión que, sin lugar a dudas, no hace más que abrirle la puerta de salida al portugués.



Pero, ¿a qué se debe realmente el malestar de Semedo? Bueno, tal y como señala la citada fuente, esto se debería a que el jugador de 25 años cree que el hecho de ser amigo de Cristiano Ronaldo - ambos indiscutibles en la selección de Portugal - a ocasionado que dos pesos pesados del Barza como Lionel Messi y Luis Suárez le ''pongan la cruz'' y, por ende, su bajo protagonismo. No obstante, lo cierto que su futuro es aún incierto y que cualquier cosa podría suceder en los próximos días.

