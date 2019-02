Apunta a la Copa América: Luis Suárez se confiesa sobre los problemas con su rodilla en Barcelona

En su mejor forma. El delantero uruguayo del Barcelona , Luis Suárez , afirmó que desde Navidad "no he tenido el más mínimo dolor" en la rodilla, en sendas entrevistas que publican este viernes los diarios Mundo Deportivo y Sport.



"La verdad es que no quiero ni hablar del tema porque desde el parón (de Liga navideño) no he tenido ni el más mínimo dolor. Llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor", aseguró Suárez al medio 'Sport'.

"No me puedo quejar porque no siento absolutamente nada. No quiero ni hablar... Es otra de las cosas que se han dicho, que en ningún momento se habló del quirófano. Así que no es algo que se contemple", aseguró al diario Mundo Deportivo, donde también dejó claro que la opción del quirófano nunca estuvo sobre la mesa.



Suárez estuvo de baja por "molestias en la rodilla derecha" durante dos semanas, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre pasado, pero a principios de octubre también había aprovechado el parón de selecciones para tratarse de la articulación.



"Desde agosto hasta noviembre-diciembre me acostumbré a jugar con dolor. Pero este mes último está yendo espectacular" , aseguró. Además, el uruguayo está atravesando un gran estado de forma siendo el segundo mejor goleador de LaLiga Santander con 15 goles, solo superado por su compañero y capitán Lionel Messi (19 tantos).



Preguntado por si jugará la Copa América 2019, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil, el delantero uruguayo no ocultó su deseo de estar allí. "Si tengo salud y estoy bien, sí. Ojalá", concluyó Suárez a Mundo Deportivo.