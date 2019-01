Polémica rotación: Valverde deja fuera a medio equipo titular para duelo ante por Copa del Rey

Valverde anda muy confiado, pero no por el rival al que enfrentará, sino confiado por la plantilla que tiene al mando. O al menos eso parece. El técnico dio a conocer la convocatoria para el Barcelona vs Levante por la Copa del Rey, en la que no entraron hasta seis habituales titulares del primer equipo. Lionel Messi es uno de ellos.

Barcelona y Levante se enfrentarán este jueves en el Estadio Ciudad de Valencia por el partido de ida de los octavos de final del torneo, y el último duelo de los azulgranas fue el domingo por Liga, por lo que Valverde decidió darle descanso a algunos de sus 'pilares' del cuadro culé.



La ausencia más destacada es la de Lionel Messi, a la que se suman Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba e Ivan Rakitic. Prácticamente la mitad del habitual equipo titular azulgrana.



Además, Munir tampoco entró en la convocatoria, aunque el caso del delantero es diferente, pues al no renovar contrato con el club, fue enviado a la 'congeladora'. De hecho, el propio Valverde le comunicó que no lo convocará más, salvo urgencia.



Mientras que Rafinha, Samper, Umtiti y Vermaelen son baja por lesión.



Por otra parte, el lateral derecho Moussa Wagué se estrena en una convocatoria del primer equipo, luego de que fuese anunciado en agosto procedente del KAS Eupen de Bélgica. El senegalés estuvo actuando en el Barcelona B.