En el Barça ya le advierten a Neymar por el Real Madrid: "Dolería que se fuera al eterno rival"

Neymar tiene chances de volver al Barcelona en este mercado de fichajes. Si bien el club azulgrana es su prioridad, no le ha cerrado las puertas al Real Madrid , que estaría más cerca de contratarlo al cumplir la nueva exigencia económica del PSG. En Camp Nou son conscientes que a fin de mes, el brasileño podría terminar de blanco y no han tardado en pronunciarse al respecto.



Tras el triunfo ante el Napoli en Estados Unidos, Carles Aleñá ha advertido que el fichaje de Neymar por el Real Madrid dolería no solo por tratarse del eterno rival, también porque el brasileño ha vestido por cuatro temporadas los colores del club catalán.



"Dolería que Ney se fuera al eterno rival, y más cuando ha jugado aquí. Confiamos en que venga", dijo el volante del Barcelona sobre Neymar y el 'culebrón' del mercado de fichajes del que es protagonista.



"Es espectacular, de los mejores del mundo. Si viniese al Barça sería un fichajazo, sería acabar el mercado de fichajes de forma increíble. Es único. Nos haría mejor a todos", agregó Aleñá en declaraciones en zona mixta.

Neymar se fue del Barcelona en 2017 por 222 millones de euros. (Getty) Neymar se fue del Barcelona en 2017 por 222 millones de euros. (Getty)

Real Madrid está más cerca de Neymar

Según indicó este domingo el diario francés Le Parisien, el PSG quiere al menos 200 millones de euros por Neymar , lo que convierte al Real Madrid en el club con más posibilidades de hacerse con el delantero brasileño.



"Molesto por las ganas de irse de Neymar, Catar, propietario del PSG, quiere mucho dinero a cambio", recalca el rotativo, que recuerda que esa cantidad se acerca a los 222 millones de euros que el club parisino pagó por el jugador hace dos años al Barcelona.



"L'Équipe" destacó que, por iniciativa del entorno del brasileño, ya hubo una primera toma de contacto con el Real Madrid antes del verano que no prosperó.



