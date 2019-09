¿Su momento ha llegado? Ansu Fati sería convocado por España para duelos por Eliminatorias a la Eurocopa

La vida le sonríe en su mejor momento. El joven delantero hispano-bisauguineano del Barcelona , Ansu Fati , podría recibir su primer llamado a la selección de España para los próximos duelos por Fecha FIFA contra Suecia y Noruega en el marco de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. La 'joya' de La Masía, ausente en el último partido por LaLiga con los 'Azulgranas' por lesión, está dando la hora y en 'La Roja' lo saben.

Según una información del reconocido programa español 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena SER', Ansu Fati forma parte de la prelista de convocados por el entrenador Robert Moreno para los siguientes compromisos de la selección absoluta. Como se recordará, en las últimas semanas se ha hablado mucho del jugador y de su presencia en las diferentes categorías de la selección española de fútbol.



📻⚽🚨 NOTICIA SER



Informan @AntonMeana y @PabloPintoDep4



ANSU FATI está en la prelista de Robert Moreno para la selección española absoluta de cara a los partidos ante Suecia y Noruega



El viernes la lista definitiva https://t.co/UseHYKDlf8pic.twitter.com/PI5YGw8XEd — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 29, 2019

Su convocatoria o no para el Mundial Sub 17 y su posible llamado por parte de la Sub 21 han copado portadas, pero ahora todo el tema de su nacionalización va un paso más allá. Tal y como señala la citada fuente, la RFEF habría elaborado un informe que muestra su convencimiento en que Ansu Fati está listo para integrar la Sub 21 y la selección mayor de España.



Una molestia en la rodilla lo sacó del Barcelona-Getafe

En la previo del duelo entre Barcelona y Getafe que acabó con un triunfo del cuadro 'Azulgrana' por 2-0 en Camp Nou, los locales dieron a conocer a través de sus redes sociales que Ansu Fati sería baja para el encuentro en mención debido a unas molestias tendinosas en la rodilla derecha.



Después del último entrenamiento, que tuvo lugar el viernes pasado en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, Barcelona informó que la evolución de la lesión del jugador del juvenil A marcará la disponibilidad con vistas a los próximos encuentros.

