La respuesta del millón: la posición de la directiva del Barcelona sobre el fichaje de Griezmann

Antoine Griezmann al Barcelona es una de las constantes en los últimos tramos de las últimas tres temporadas. No es un secreto que el delantero francés campeón del mundo es uno de los jugadores que más gusta a la directiva culé, pero siempre -de una u otra forma- su llegada se cayó y se quedó en el Atlético de Madrid. Ahora, el panorama sería distinto.



El delantero de los 'Colchoneros' vuelve a estar relacionado con su posible llegada al equipo catalán y se habla de su arrepentimiento de no haber aceptado la oferta que llegó por él la temporada pasada. Ante ello, el vicepresidente de los 'culés' se pronunció y dijo que ''es la pregunta del millón. Nosotros siempre hemos dicho que en el tema de nuevas incorporaciones lo llevamos con discreción y ahora no es el momento''.



" Cuando llegue el momento, desde la Junta Directiva, hablaremos con los técnicos, no solo de un caso, es un planteamiento de toda la plantilla, tanto de entradas como de salidas, y entonces será el momento, pero ahora, con todo lo que nos estamos jugando no hablaremos de ningún jugador", agregó.



La novela continuará por largo tiempo, por lo menos, hasta que termine el mercado de verano europeo. Por lo pronto, el delantero, cuya cláusula de rescisión es de 120 millones de euros, aseguró que se quedará en el cuadro 'Colchonero'. Al parecer, su última visita al Camp Nou (en el que fue abucheado) habría fortalecido su decisión, y también las palabras del 'Cholo', quien dijo que su presencia en el Wanda Metropolitano es importantísima.

